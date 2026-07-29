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Culiacán, Sin. - A causa de las fuertes lluvias que azotaron a Mazatlán, los cauces de once canales pluviales se elevaron por lo que se generó inundaciones que obligaron al cierre preventivo de siete cruces viales, se retiraron árboles caídos y se auxilió a pobladores de la comunidad del Zapote.
Las autoridades de Protección Civil del Puerto no tuvieron reportes de personas lesionadas, solo en un caso, una adulta mayor, vecinos la desalojaron de su vivienda, ya que el nivel del agua se elevó e inundo la calle principal del Zapote.
Oscar Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil dijo que se tiene pronósticos de que van a continuar las lluvias, por lo que se procede a la limpieza de canales pluviales y drenes para evitar que se vuelvan a presentar inundaciones.
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Señaló que las precipitaciones pluviales que se tuvieron durante la madrugada y la mañana de este miércoles dejaron un acumulado de 159.5 milímetros, por lo que se brindó ayuda a los habitantes de 24 colonias, donde se tuvo inundaciones.
En prevención de los conductores, fue necesario decretar un cierre temporal en siete cruces viales, donde el nivel del agua que se acumuló representó un riesgo para los automovilistas. Una vez que descendió el agua, fue reabierto el tránsito.
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La presidenta municipal interina, Minerva Osuna Zavala realizó un recorrido de supervisión por la zona de Urías, una de las más castigadas por las lluvias, por lo que se realiza un levantamiento de las afectaciones que tuvieron en sus hogares los vecinos.
Señaló que instruyó a los funcionarios utilizar maquinaria pesada y camiones de volteo para reforzar los trabajos de desazolve a fin de que el agua fluya con mayor rapidez y desciendan las zonas inundadas, ante el riesgo de nuevas lluvias.
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dmrr/cr
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