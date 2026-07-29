Un grupo de mujeres bloquearon el Periférico Raúl López Sánchez a la altura de la delegación de la Fiscalía de Coahuila en Torreón como medida de protesta y exigencia de justicia por el feminicidio de Nora Cecilia de 28 años, asesinada la madrugada del domingo por su expareja.

El bloqueo se registró alrededor de las 9:30 de la mañana, y las personas, entre ellas familiares de Nora Cecilia, exigieron que el caso no quede impune.

Brisa Cristal Chávez, hermana de Nora Cecilia, aseguró que su hermana ya había denunciado la violencia y amenazas que sufría por parte de Julio “N”, el presunto feminicida. Dijo que inclusive había interpuesto órdenes de restricción, pero nunca le ofrecieron protección.

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“Hace tres años estuvo en un refugio de mujeres porque casi me la mata cuando estaba embarazada. Pero siguió acosándola, golpeándola, amenazándola que la iba a matar o le iba a quitar a los niños”, contó Brisa Cristal.

Nora Cecilia tenía 3 hijos que, de acuerdo con su tía, se encuentran muy afectados y lloran a cada rato. “No se lo creen que mi hermana no esté, eran todo para ella”, mencionó.

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Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Añadió que Nora Cecilia recién acababa de entrar a trabajar como cocinera y estaba feliz porque quería echarle ganas y comprar una casita para sus hijos.

Jessica Hernández, prima de Nora Cecilia, aseguró que sólo buscan justicia y que haya apoyo psicológico y en especie para los tres hijos, uno de 3 años, y dos niñas de 8 y 12 años.

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La familia exigió justicia para su hermana y pidió a las autoridades que se dé la máxima condena para el feminicida.

El delegado de la fiscalía en la Laguna, Carlos Rangel, informó que el presunto culpable ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y aseguró que permanecerá en prisión preventiva durante los seis meses en que se desarrolla la investigación.

Mencionó que las medidas de protección se tienen que revisar de forma periódica y aseguró que las investigaciones continúan para atender el proceso legal.

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