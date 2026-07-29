El padre de la cantante británica Amy Winehouse fue condenado este miércoles a pagar 950 mil libras (1,26 millones de dólares) a amigas de su difunta hija, a quienes demandó sin éxito por subastar ropa y otros objetos de la artista.

Mitch Winehouse perdió a principios de este año un caso, ante el Tribunal Superior de Reino Unido, contra dos amigas de la artista que subastaron decenas de prendas de ropa y otras pertenencias de la cantante, años después de su muerte.

La fallecida cantautora, famosa por su característica voz ronca y por alcanzar un éxito meteórico a escala mundial a una edad temprana, murió en julio de 2011 por intoxicación etílica, cuando tenía solo 27 años.

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Naomi Parry, antigua estilista de la fallecida cantante, y su amiga Catriona Gourlay negaron haber actuado de manera deshonesta al subastar los objetos, que, según afirmaron, les habían sido regalados o prestados.

El padre de la artista sostuvo que no tenían derecho a venderlos.

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Los 155 objetos, subastados entre 2021 y 2023, incluían prendas de ropa, zapatillas de ballet, bolsos, pendientes y productos de maquillaje que habían pertenecido a la fallecida cantante, así como un vestido que lució durante su última gira, en 2011.

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Durante el juicio, los abogados del demandante alegaron que las amigas de Amy Winehouse habrían aprovechado que su padre olvidaba ciertas cosas o no las recordaba bien para subastar las pertenencias de la cantante y quedarse con el dinero obtenido, más de 1,4 millones de dólares procedentes de las ventas.

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La jueza concluyó que las dos mujeres "no ocultaron deliberadamente" ninguno de los objetos al padre de Winehouse, quien "siempre supo" de la intención de venderlos y solo emprendió acciones legales contra ellas para obtener dinero una vez que la subasta se había completado.

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"El demandante decidió presentar una demanda intrínsecamente débil y formular graves acusaciones infundadas contra las demandadas", declaró el miércoles la jueza Sarah Clarke.

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"El hecho de que hiciera esto de forma consciente y deliberada a dos jóvenes que habían permanecido fielmente al lado de Amy hace que su conducta irrazonable sea especialmente grave", añadió la magistrada.

Tras la sentencia dictada en abril, la jueza señaló que Amy Winehouse era conocida por su "extraordinaria generosidad con sus amigos y también con personas a las que apenas conocía".