Cynthia Klitbo no quiere que la vean "como la mamá" dentro de "La casa de los famosos México", la actriz de 59 años ha cocinado, limpiado el baño y acomodado espacios dentro de la casa en estos tres días desde que arrancó el programa, sin embargo, externó su molestia porque varios habitantes no ha colaborado de la misma forma.

Klitbo se quejó de suciedades y desperfectos que ha encontrado en el baño, también se sinceró sobre lo injusto que le parece que varios no hayan hecho nada en la cocina, sólo comer.

"Participé en todos mis quehaceres de toda la semana. Limpié baños ayer y hoy. Cociné. Yo mañana voy a hacer mi comida porque también sabes que siento que hay mucho abuso de parte de muchos compañeros y piensan que yo soy la mamá", dijo.

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Cynthia le ha llamado la atención a varios habitantes porque o no recogen sus trastes de la mesa después de comer, o no se acomiden a ayudan en la cocina, por lo que se organizó una junta en la sala en la que expuso la situación y sugirió ponerse las pilas.

Yahir dio la idea de hacer una lista mental para repartir actividades y que no se le cargue la mano a alguien; sin embargo, no se llegó a un acuerdo claro, lo cierto es que Cynthia Klitbo no está dispuesta a tener el "rol de madre" dentro de la casa, donde hoy se realizará la primera nominación.

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