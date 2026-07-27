Bromista, Cynthia Klitbo indicó que, a su parecer, cada uno de los participantes que habitarán el cuarto "Ibiza", en "La casa de los famosos México", se caracterizan por ser faltos de modales, incluyéndose a sí misma, pues ella es una de las integrantes de esa habitación.

Esta mañana, cuando los 15 nuevos habitantes de "la casa" comenzaron a despertar, algunos se reunieron en el vestidor; entre ellas, Klitbo y la actriz Gema Garoa, quien ayudaba a la villana de telenovelas a deshacerse el chongo con que tenía agarrado el cabello durante la primera gala del reality.

Tras conocer la repartición de participantes en los tres cuartos disponibles; "Ibiza", "Malibú" y "Tulum", Klitbo habló de sus primeras impresiones.

Lee también Mariana Ochoa le ofrece disculpas a Aldo Rendón en “La casa de los famosos México”, tras recordar su antigua polémica

Confió a Gema que tiene la impresión que en "Malibú", conformada por Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna, Massad Altamimi, Yahir y Fede Vigevani. es la que cuenta con los habitantes más decentes y de mejores costumbres.

"En ese cuarto están así como los más ´fresis´, sí, así como todas monas, quedaron así los ´classy´, la gente más decente quedó en ese cuarto", dijo, cuando una carcajada comenzó a apoderarse de ella.

[Publicidad]

Garoa negó que ella formara parte de ese concepto:

"¿Crees?, yo no soy fresa, wey".

Lee también "La casa de los famosos" no juega con figuritas

[Publicidad]

En cambio, para la actriz de "El privilegio de amar", lo que respecta a la habitación "Ibiza", a la que ella pertenece, aparentemente, se concentran las personalidades más caóticas y, sincera, se incluyó como una de esas concursantes.

"En el mío no wey, en el mío quedamos puro guarro, como que sí me identifico, como que Dios los hace y ellos se juntan", externó.

La actriz intuyó que, en compañía de Aldo Rendón, uno de sus compañeros de cuarto, podría alentar al relajo y la diversión entre sus "roomies", que son Yanet García, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Luis Chaparro.

[Publicidad]

Lee también Bellakath sí estuvo en la mira de "La casa de los famosos México", confirma Rosa María Noguerón

En lo que respecta el cuarto Tulum, este será habitado por Arantza Ruíz, Mariana Ochoa, Brianda Deyanara, Karina Torres, Moisés Peñaloza y Memo Schutz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc