Luego de que 36 mil contribuyentes se acogieron al programa de regularización de adeudos aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026, el fisco logró recuperar 6 mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al recordar que a por medio de dicho esquema vigente hasta el 31 de octubre próximo, se otorgan importantes beneficios, como la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Es decir que no se perdonan los adeudos fiscales, sino la disminución de los cargos que conlleva por el tiempo que pase mientras no se salden cuentas.

Lee también ¿Es bueno sacar un crédito automotriz a 72 y 80 meses?; especialistas advierten riesgos financieros

Según el SAT, debido a la efectividad del programa, al 16 de julio de 2026, se recuperaron para la hacienda pública 5 mil 968 millones 692 mil 178 pesos.

Lo anterior debido a que se aplicó un estímulo de 5 mil 739 millones 143 mil 326 pesos a multas, recargos y gastos de ejecución, destacó en un comunicado.

[Publicidad]

Detalló que con ello, 36 mil 185 contribuyentes lograron saldar sus adeudos, de los cuales 10 mil 775 son empresas y 25 mil 410 son personas.

Lee también Exportadores de ganado sufren pérdida de 592 mdd en 14 meses por gusano barrenador; sector cárnico celebra reapertura de fronteras

Para el caso de las empresas que se regularizaron fue de 3 mil 970 millones 184 mil 584 pesos, obteniendo una recuperación de 4 mil 113 millones 294 mil 329 pesos.

[Publicidad]

Mientras que para personas físicas que corrigieron su situación fiscal, aplicaron un estímulo total de mil 768 millones 958 mil 743 pesos, lo que se tradujo en una recaudación de mil 855 millones 397 mil 849 pesos.

Indicó que del monto total recuperado 3 mil 820 millones 203 mil 760 pesos corresponden al impuesto sobre la renta (ISR); mil 914 millones 937 mil 619 pesos al impuesto al valor agregado (IVA); 77 millones 50 mil 688 pesos a comercio exterior, y 156 millones 500 mil 110 pesos a otros rubros.

Tras dichos resultados, el SAT invitó a los deudores a corregir su situación fiscal para lo cual pueden sumarse a este esquema.

[Publicidad]

Lee también Fábricas de autos en México, entre las mejores

¿En qué consiste el programa?

El programa de regularización autorizado por diputados y senadores para el presente año, va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles de saldarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.

Los adeudos deben ser por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

[Publicidad]

Tienen que estar sujetos a facultades de comprobación.

Deben ser créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Aplica para contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.

[Publicidad]

También por multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior y las derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago o con agravantes.

Lee también ¿Tu equipaje se extravió en un vuelo?; estas son las compensaciones que marca Profeco

¿Cómo solicitarlo?

Los causantes interesados pueden presentar su solicitud en línea a través del Portal del SAT o de forma presencial en una oficina del SAT.

[Publicidad]

Si se hace a través del Portal del SAT, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a sat.gob.mx, enviar el escrito libre desde Mi portal, únicamente se necesita RFC y Contraseña y finalmente reciben respuesta y deben pagar en los plazos establecidos.

em/apr