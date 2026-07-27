De acuerdo con el Estudio de Calidad Inicial en Estados Unidos de la consultora JD Power, el cual evalúa los defectos de fábrica y fallas mecánicas reportados por los propietarios de un vehículo durante los primeros 90 días de uso, siete plantas mexicanas están entre las 23 con menos problemas reportados por los usuarios.

En primer lugar se encuentra la planta de KIA en Nuevo León, con 22 fallas reportadas por cada 100 coches fabricados, en el caso del modelo K4.

La planta de KIA tiene menos problemas reportados que la planta de Toyota, localizada en Cambridge North en Ontario, Canadá, donde se fabrican Lexus NX y RAV 4.

Lee también Pemex exhibe a gasolinerías que incumplen acuerdo sobre precio del diésel; habilita mapa de las que superan los 27 pesos por litro

En noveno lugar se encuentra la planta de Toyota en Baja California, con 32 defectos reportados por cada 100 camionetas Tacoma, la cual ha anunciado su cierre gradual de aquí a 2030, pues esa línea de producción se trasladará a San Antonio, Texas.

En el sitio 13 aparece la planta de Stellantis en Toluca, Estado de México, donde se ensamblan las camionetas Jeep Cherokee y Jeep Compass. Ambos modelos con sólo 33 fallas por cada 100 unidades fabricadas.

[Publicidad]

En el peldaño 15 está la planta de Ford en Hermosillo, Sonora, donde se ensamblan la Bronco Sport y Maverick, con 34 problemas por cada 100 vehículos.

En el lugar 16 quedó la planta de Honda en Celaya, Guanajuato, donde se producen los modelos Acura ADX y la Honda HR-V, con 35 fallas detectadas por cada 100 automóviles.

Lee también Reportan fallas en apps de Banamex y BBVA; usuarios denuncian que problemas persisten desde el viernes

[Publicidad]

En el puesto 18 está Toyota con la planta de Guanajuato donde también se fabrica Tacoma, en esta planta se detectaron 35 problemas por cada 100 vehículos fabricados.

En el sitio 21 se ubicó la planta de BMW en San Luis Potosí donde se fabrican los modelos Serie 2 y Serie 3, con 36 fallas reportadas por cada 100 unidades ensambladas.

“En los últimos 10 años, las plantas en México se han vuelto más competitivas para la industria. Los vehículos fabricados en México han reportado menos problemas que los fabricados en Estados Unidos”, afirmó Gerardo Gómez, director de JD Power en México.

[Publicidad]

Mientras que los autos ensamblados en territorio estadounidense alcanzaron picos de 58 fallas o defectos sobre 100 en 2024, las plantas de México se han mantenido estables entre 38 y 44 problemas, apuntó.

Lee también Aseguran más de 3 mil juguetes piratas de LEGO en Querétaro; armables son de origen extranjero

JD Power destacó que, este año, el promedio de fallas o defectos de fábrica reportados por los dueños de vehículos nuevos en México fue de 42 por cada 100 unidades, igual que en Estados Unidos. Mientras que las plantas de Canadá promediaron 32 defectos.

[Publicidad]

El estudio mide la calidad de los vehículos nuevos al combinar datos verificados de órdenes de reparación con comentarios de los clientes y se consideran varias categorías incluyendo sistemas mecánicos, ejecución del diseño, funcionalidades, infoentretenimiento y tecnologías emergentes.

Los resultados del estudio colocan a México en el noveno lugar a nivel mundial en calidad de manufactura, ya que las plantas automotrices en Asia-Pacífico lideran las métricas globales con 35 fallas por cada 100 unidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.