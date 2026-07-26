Ante la liberación de dos personas que habían sido detenidas por realizar pintas en un edificio de la alcaldía Cuauhtémoc tras una manifestación, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusó que se “protege la impunidad”.

“Cuando desde el poder se interviene para que la ley no se aplique, lo que se protege ya no son derechos: se protege la impunidad. Y entonces me pregunto: ¿por qué tanto empeño en defender a quienes vandalizaron un inmueble histórico? “, escribió

En un comunicado, la demarcación explicó que la mañana de este domingo un grupo de aproximadamente 20 personas se concentró en la explanada de la alcaldía para conmemorar el aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

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Agregó que la concentración se desarrolló sin incidentes hasta que un grupo reducido se separó para realizar pintas en la fachada del edificio sede.

Lo más grave de hoy no fueron las pintas.

Lo más grave fue darme cuenta de que, para algunos, una llamada “de arriba” vale más que una detención en flagrancia y cumplir con la ley.



Quiero reconocer a las y los policías que hicieron lo que les correspondía: detener a quienes… pic.twitter.com/oRuL6Nyzju — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 26, 2026

Apuntó que el inmueble cuenta con declaratoria de patrimonio cultural urbano de valor artístico emitida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana instruyó a la Policía Auxiliar poner a disposición del Ministerio Público a las personas presuntamente responsables de esos actos.

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Una vez en el MP con los detenidos, añadió, un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instruyó la liberación de las personas presentadas, sin que concluyera el procedimiento por los daños ocasionados al inmueble.

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Al respecto, Rojo de la Vega dijo no entender por qué hubo tanto interés en soltar a las personas detenidas.

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"Buen trabajo compañeros policías Oriones. Aplaudo su actuar. Cuando se cometen delitos frente a ustedes, no deben hacer como que 'nada pasa'. Lamento mucho que el abuso de poder se haya hecho presente", sentenció la alcaldesa.

Ante todo, ello, la alcaldía consideró indispensable que los hechos que pudieran constituir un delito sean investigados por las autoridades competentes y que las instituciones actúen de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público.

Denuncian represión en redes sociales

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Durante la grabación se observa que algunas personas intentan impedir la acción de los policías y se escuchan reclamos de quienes presencian el hecho. Foto: Especial.

Un video difundido en X muestra un operativo frente a la alcaldía Cuauhtémoc, donde varios elementos de seguridad rodean y forcejean con manifestantes mientras los conducen hacia patrullas. Durante la grabación se observa que algunas personas intentan impedir la acción de los policías y se escuchan reclamos de quienes presencian el hecho. Tras publicar el video, un usuario aseguró que hubo represión, que policías golpearon a sus compañeros y les quitaron sus pertenencias.

Fue represión. La policía golpeó a nuestros camaradas y les quitaron sus pertenencias. Ese es el mensaje de la alcaldesa de poca monta: atenta contra la organización de jóvenes conscientes. pic.twitter.com/FJDG72p7Sb — Lorena Vargas (@_lorena_vl) July 26, 2026

Lilian Chapa Koloffon, directora general de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Cuauhtémoc, rechazó esa versión y afirmó que un grupo reducido dañó muros de la alcaldía, inmueble que señaló como patrimonio cultural urbano de valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). Agregó que las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público actuando con legalidad y posteriormente quedaron en libertad. En otra publicación escribió: “Golpes mostrados por tu video: CERO. Eso no ocurrió”.

La usuaria que difundió el video respondió que las agresiones sí ocurrieron y aseguró que quedaron registradas. Además, responsabilizó a Lilian Chapa Koloffon y a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega de las presuntas agresiones contra sus compañeros. Para respaldar su versión compartió cuatro fotografías en las que se observan personas con raspaduras y lesiones superficiales en el cuello, torso, mano y antebrazo.

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