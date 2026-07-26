Naucalpan, Méx.- Un conflicto entre varias personas detonó una balacera en la comunidad de San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan, que dejó como saldo dos personas muertas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 25 de julio. De acuerdo con un video difundido sobre el incidente, varias personas comenzaron una pelea a golpes y, momentos después, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Tras el reporte de la balacera, elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan acudieron al lugar para resguardar la zona.

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Posteriormente, se esperó el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encargado de realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento y traslado de los cuerpos.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el conflicto.

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Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

LL