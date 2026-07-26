Una de las fanáticas de Shakira se sobreexaltó cuando la cantante se acercó, durante uno de sus conciertos, al sitio donde ella se encontraba por lo que, no perdió la oportunidad de darle un beso en la mejilla que, por los empujones, provocó que los rostros de ambas aproximaran demasiado.

Luego de su participación en la final del Mundial, Shakira no se tomó ni un respiro y, a propósito de su estancia en Estados Unidos, "la Loba" había programado cuatro conciertos; tres que ofreció en Nueva York y, uno más, en Nueva Jersey.

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El itinerario, durante el show, es el mismo que ha realizado durante todo el "Las mujeres ya no lloran World Tour", por lo que, como es costumbre, a poco de que finalizara el concierto, cuando interpreta su colaboración con BZRP, "Music Sessions, vol. 53", se acercó a las primeras filas del estadio para interactuar con algunas y algunos de sus fans.

Fue entonces que una de sus seguidoras, mostró una emoción desmedida al tener tan cerca a la cantante colombiana, por lo que, intempestivamente, la besó en una de las mejillas.

Con el movimiento y el deseo de otros fans, de tener también la oportunidad de interatuar con Shakira, los asistentes que se encontraban a su costado se acercaron a la joven haciendo presión y fuerza con sus cuerpos, lo que provocó que se tropezase y que sus labios se deslizasen a lo largo del rostro de "la Barranquillera".

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Al recibir el beso, impresionada, la cantante de "Pies descalzos", hizo su rostro a un lado, pero sin mostrar desagrado ni disgusto pues, cuando se vio a los ojos con la joven, le sonrió y apretó su mano para alejarse sólo un poco después.

En los comentarios del video, difundido en redes, hay quienes interpretar el comportamiento de la joven como normal, afirmando que, de estar en su lugar, ellos harían lo propio, así como también hubo bien mostró disgusto y externó que los fanáticos deberían respetar el espacio personal de su artista.

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