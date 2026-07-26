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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reportó que uno de los dos grupos que llegó a manifestarse a la explanada de la demarcación para apoyar a Cuba ante la intervención de Estados Unidos, vandalizó la fachada del inmueble que está protegida por el INBAL por lo que pidió a la policía auxiliar que los remitiera al Ministerio Público (MP); al respecto la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que la medida causó fricción entre uniformados y manifestantes y tras una valoración del contexto de expresión no fueron presentados ante el MP.
Cabe recordar que el mando de la policía lo tiene la SSC y las alcaldías pueden contratar personal de la Policía Auxiliar para realizar diversas tareas.
En su cuenta de x, la edil escribió que llegaron dos grupos a manifestarse en apoyo a Cuba.
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“Hoy por la mañana llegaron dos grupos a manifestarse a la explanada de la Alcaldía.
El primero vino a expresar su admiración por el régimen cubano y a pedir que México siga ese camino. Están en su derecho de decirlo, aunque yo jamás defenderé un sistema que censura, persigue y encarcela a quien piensa distinto. Se manifestaron pacíficamente y se retiraron sin problema.
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“El segundo grupo no vino a protestar. Vino a vandalizar. Con la cara cubierta, dañaron la fachada de la Alcaldía Cuauhtémoc, un edificio histórico protegido por el INBAL.
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“La protesta se respeta. Los delitos no. Por eso fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.
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“En la Cuauhtémoc caben todas las ideas. Lo que no cabe es la violencia”, expuso Rojo de la Vega.
Más tarde, a través de una tarjeta informativa, la SSC precisó que la alcaldía ordenó la detención de los manifestantes que pintaron el edificio, pero que tras una valoración de contexto y ponderar los derechos, se decidió no presentarlos ante el Ministerio Público e incluso dijo que se analizará la actuación de los policías.
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“Durante la expresión pública, algunos de los participantes realizaron pintas al edifico, por lo que las autoridades de la alcaldía ordenaron su aseguramiento lo que ocasionó fricciones entre manifestantes y policías.
“No obstante, después de valorar la situación, así como el contexto de expresión, y de ponderar el ejercicio de derechos, se tomó la decisión de no ponerlos a disposición y realizar los apercibimientos correspondientes para que pudieran continuar con su expresión de manera libre, pacífica y ordenada.
“Personal de Inspección Policial de la PA ya integra las investigaciones internas correspondientes para determinar si el actuar de los elementos durante estas acciones se realizó en apego a los protocolos correspondientes”, informó la SSC.
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dmrr/LL
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