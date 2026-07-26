La alcaldía Venustiano Carranza informó que transformó un tiradero clandestino, de más de 2 mil 700 metros cuadrados, en el Parque Calle 7.

En un comunicado, detalló que esta obra se realizó con una inversión de 15 millones de pesos, con lo cual se beneficiarán más de 10 mil vecinos de la zona.

Indicó que este espacio cuenta con una cancha de futbol de pasto sintético, cancha de basquetbol, área para patinar, un gimnasio al aire libre, un jardín con una gran variedad de plantas, además de grafitis murales, juegos infantiles, bancas y mesas de picnic para la convivencia comunitaria.

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Venustiano Carranza convierte tiradero clandestino en parque. Foto: Especial

La demarcación refirió que la obra es relevante ya que al oriente de la Ciudad de México son escasos los parques y las áreas de recreación.

Por su parte, el diputado local Israel Moreno destacó que se transformó un lugar donde durante años se arrojaba tierra, cascajo, basura y hasta animales muertos, por lo que se transformó en un entorno bien iluminado, limpio y seguro.

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