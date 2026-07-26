Todo está listo para que el América y las Tigres disputen el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.

Este domingo 26 de julio, las Águilas y las Amazonas se enfrentan sobre la cancha del Toyota Field de San Antonio.

Las dirigidas por Ángel Villacampa y las de Pedro Martínez quieren quedarse con el trofeo que definirá al mejor equipo de la Temporada 2025-26.

La escuadra de Coapa es la actual monarca del futbol mexicano al conquistar el Clausura 2026, tras derrotar (3-1) al Monterrey en la final.

Por su parte, el conjunto felino ganó el certamen anterior (Apertura 2025), luego de vencer (4-3) en la disputa por el título al propio América.

La última vez que estos dos clubes se enfrentaron fue en la Jornada 14 del Clausura 2026.

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En aquel encuentro, las Águilas se quedaron con la victoria en el estadio Universitario, por la mínima ventaja (0-1).

Dicho partido se disputó el 25 de marzo, por lo que apenas han transcurrido cuatro meses desde entonces.

Cabe resaltar que las Tigres quieren conquistar su cuarto trofeo del Campeón de Campeonas, luego de los que ganaron en las Temporadas 2020-21, 2022-23 y 2023-24.

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Las Amazonas nunca han perdido una final de este torneo, por lo que tratarán de mantener su invicto.

Por su parte, esta es la segunda ocasión que el América dispute este certamen; la primera fue en la Temporada 2022-23 y, justamente, la perdieron con el equipo felino.

En aquel momento, el formato todavía era a dos partidos (ida y vuelta) y las Águilas cayeron con un marcador global de 3-0.

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El conjunto azulcrema tratará de unirse a las Chivas y al Pachuca con un trofeo, para ponerse por detrás de las Tigres, que son las máximas ganadores del Campeón de Campeonas.

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