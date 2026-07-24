Luego de nueve años, la Liga MX femenil toma otro rumbo, con miras a seguir potenciando el crecimiento de este deporte en todo rubro.

Quizá, el cambio de mayor importancia es el hecho de que el formato cambiará radicalmente. Hasta el certamen pasado, todos los equipos se enfrentaban entre sí (en dos torneos por año) y clasificaban a Liguilla mediante la tabla.

Ahora, se dividirán en dos grupos conformados por nueve escuadras, integrados según la ubicación geográfica, para disminuir la carga de trabajo para las jugadoras, por los largos traslados.

En el Apertura 2026, que arranca el 31 de julio, cada equipo disputará 14 encuentros en fase regular, donde se medirá a los ocho de su sector y seis encuentros serán contra rivales del otro grupo. Los cuatro primeros lugares clasifican a la fase final de la competencia.

Los duelos serán entre el primero del Grupo A contra el cuarto del B; primero del B vs el cuatro del A; segundo del A frente al tercero del B y finalmente el tercero del A contra segundo del B. Todos serán a ida y vuelta y, en caso de empate, avanza el mejor ubicado en la general.

Para la siguiente instancia, los juegos se forman dependiendo su lugar en la clasificación. En la final, de haber empate, se van a penaltis.

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Para el Clausura 2027, el formato será igual, sólo que ahora se enfrentarán a los tres equipos del otro grupo a los que no se hayan medido en el primero y, de forma aleatoria, se elegirá a tres clubes, para que cuadren los 14 juegos de primera fase.

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