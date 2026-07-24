La primera vez que la periodista libanesa Ginger Jabbour organizó el Festival de Cine Libanés en México (FECIL), hubo asistentes que salieron sorprendidos por una razón.

“Al terminar las funciones algunas personas me decían: ‘No sabía que Líbano tenía edificios’”, recuerda.

Para Jabbour ese comentario refleja lo necesario que resulta mostrar que su país es mucho más que las imágenes de guerra que aparecen en noticieros, principal objetivo del festival.

“También nos dicen que no imaginaban que la cultura libanesa y la mexicana fueran tan similares. Poco a poco el festival está abriendo el panorama a otro mundo”, dice la periodista.

Del 21 al 23 de agosto, el Centro Libanés recibirá la tercera edición del FECIL, con 17 cortometrajes, dos largometrajes, clases magistrales, conversatorios y la presencia del cineasta Cyril Aris, cuya película A Sad and Beautiful World, seleccionada por Líbano para la carrera por el Oscar, inaugurará el encuentro.

Para Ginger, la cinta resume el espíritu del encuentro porque, aunque transcurre en un Beirut marcado por la crisis, también habla del amor, la migración y las decisiones que enfrentan quienes deben elegir entre quedarse o abandonar su hogar.

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“Como migrante, la película me tocó muchísimo. Me hizo pensar en cuántos migrantes, no sólo libaneses, sino también mexicanos, se enfrentan a preguntas como ‘¿me tengo que ir o me tengo que quedar?’”

Público cautivo

Tres años después, Jabbour asegura que uno de los mayores logros del FECIL no ha sido únicamente atraer más público, sino crear una comunidad que regresa año con año.

“Mucha gente que fue a la primera edición volvió a la segunda y está esperando la tercera porque para ellos es un espacio que les abre el panorama a otro mundo”, señala.

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En medio de una crisis que se ha prolongado durante años, Jabbour insiste en que el cine libanés se niega a contar una sola historia.

“A pesar de que en Líbano hay una guerra, la gente sigue contando grandes historias”, afirma.

Traer ese cine a México implica enfrentar obstáculos que son poco visibles. La organizadora recuerda que en 2025 viajó a Líbano con un disco duro para traer una cinta del festival, ya que era imposible enviarla por internet.

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“Aquí damos por sentado que puedes subir una película a una plataforma, pero allá no hay internet suficiente, se corta la luz o simplemente no existen las condiciones. A veces el simple hecho de que una película salga del país ya es un acto de resistencia”.

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