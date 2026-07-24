Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la “mayor acción jamás realizada” contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al CJNG.

El diplomático estadounidense destacó estas sanciones como “la mayor designación” de la OFAC contra este grupo de la delincuencia hasta la fecha y dirigidas contra más de 50 personas y entidades mexicanas, incluido su nuevo líder, Juan Carlos González El Pelón, tras la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho.

Aseguró que estás acciones “envían un mensaje inequívoco”: “Donald Trump está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles. Sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas. Cuando EU y México trabajan juntos, nuestras naciones están más seguras”.

El embajador Ronald Johnson reiteró que “la justicia prevalecerá”. El Departamento del Tesoro dijo que esta acción desbarata una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en varios estados del país. Mencionó que El Pelón se convirtió en el nuevo líder del cártel.

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