El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este jueves aranceles a México y 59 países más para sustituir los que expiran hoy, por considerar que no han adoptado o aplicado de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

El arancel de 10% para México será la misma tasa de antes y llega después de que el país buscó esta semana, en la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos que integra la revisión del T-MEC, eliminar tarifas al acero, aluminio e industria automotriz.

“Quedan excluidas 85% de las exportaciones de México que cumplen con el tratado que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio”, aseguró ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional (23/07/2026). Foto: Especial

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Afirmó que el arancel efectivo es el mismo y sólo cambia de fundamento, de la sección 122 a la 301 de la Ley de Comercio de EU.

Ebrard expuso que el gobierno estadounidense ya le había informado que este arancel forma parte de una política comercial global.

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La Casa Blanca argumenta que México no usa eficientemente la legislación contra el trabajo infantil o forzoso, o frente al uso de bienes producidos en terceros países donde se esclavice al personal.

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Además de México, la lista de países que tendrán aranceles de 10% incluye a Canadá, Argentina, Reino Unido e India.

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Otro grupo, afectado por un arancel que irá de 10% a 12.5%, incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza.

Hay países a los que Estados Unidos acusa de no haber impuesto siquiera una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, los cuales se verán afectados con un arancel de 12.5%. La lista incluye a Australia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Rusia y Venezuela.

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Ronda en septiembre

Ebrard se reunió ayer con Greer como parte de la ronda de negociaciones bilaterales realizada en la Ciudad de México.

Detalló que acordó con sus pares estadounidenses llevar a cabo una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, como parte de la revisión del T-MEC.

Destacó que se busca avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.

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Al respecto, la Secretaría de Economía dio a conocer que las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia la Unión Americana alcanzaron un valor de 54 mil millones de dólares en mayo, 17% más que en el mismo mes del año pasado y la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Departamento de Comercio, a partir de 1985.

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Desde agosto de 2022, México superó a Canadá y China como principal proveedor de Estados Unidos, al concentrar 17% de las compras en el exterior que realiza el país que gobierna Donald Trump.

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Con información de agencias

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