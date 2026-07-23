Los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron este jueves 23 de julio, una declaración conjunta tras concluir la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta afirmación asegura que ambas partes revisaron el avance de las conversaciones y reiteraron su compromiso por fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su nombre en inglés), firmado por el embajador de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el representante estadounidense sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar el estado de las negociaciones.

Marcelo Ebrard junto a al representante de la comitiva de EU, Jamieson Greer. (23/07/26) Foto: SE

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Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con "la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pago electrónico, el acero, el aluminio y sus derivados, así como la industria automotriz".

El comunicado señala que Greer agradeció a Sheinbaum Pardo "su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México".

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional (23/07/2026). Foto: Especial

Además, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de impulsar la manufactura norteamericana, fortalecer las cadenas de suministro regionales y atender el aprovechamiento indebido por parte de terceros.

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Como resultado de esta tercera ronda de revisiones del T-MEC, el embajador Greer y el secretario Marcelo Ebrard destacaron la colaboración permanente entre la USTR y la Secretaría de Economía.

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