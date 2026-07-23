Las autoridades fiscales lograron que una empresa pagara impuestos adeudados por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.

Sin mencionar el nombre de la persona moral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se alcanzó un entendimiento con una empresa del sector privado.

La SHCP no dio a conocer el nombre del contribuyente, pero, según fuentes de la FGR, se trata de la empresa embotelladora Topo Chico, que finalmente optó por regularizar voluntariamente su situación fiscal.

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Lo anterior, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República (FGR), explicó en un comunicado.

Destacó que como resultado de este mecanismo de solución alterna de controversias, la empresa regularizó su situación fiscal y realizó el pago de más de dos mil millones de pesos.

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Hacienda informó que los recursos recuperados se van a incorporar al patrimonio del Estado mexicano en beneficio del pueblo de México.

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Para la SHCP, este logro refleja la eficacia de la coordinación institucional entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia.

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Refirió que se da en el marco de las acciones emprendidas en este asunto desde el año 2023 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, privilegiando mecanismos que permiten la reparación del daño al erario de manera pronta y efectiva.

Al mismo tiempo reiteró el compromiso del gobierno federal de actuar con estricto apego a la ley para fortalecer las finanzas públicas y asegurar que todos los contribuyentes cumplan, en condiciones de equidad, con las obligaciones que establece el marco jurídico mexicano.

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