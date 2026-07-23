Desde hace 32 horas, vecinos de la colonia Del Valle mantienen un bloqueo en las calles de Matías Romero y Coyoacán debido a un intento de despojo en la zona.

Los inconformes denuncian que el martes 21 de julio un par de personas ingresaron al domicilio en la Cerrada de Matías Romero número 18 con la intención de despojar el inmueble.

La propietaria de la casa aseguró que las autoridades no han actuado para presentar a los responsables a pesar de las pruebas que ella ha llevado.

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Vecinos de la colonia Del Valle Centro cumplen más de 24 horas en protesta. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Por ello, refirió que continuará el bloqueo a lo largo de esta noche hasta tener una respuesta favorable a su caso y al de otros colonos que tienen situaciones similares.

Tras 36 horas de bloqueo en las vialidades, comentó que siguen llegando a la carpa donde se instalaron más casos como el que vivió el martes pasado.

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