Una estructura colapsó la tarde de este jueves al interior de las instalaciones centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicadas sobre la avenida Doctor José María Vértiz, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo dos mujeres lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en una zona donde se realizan trabajos de remodelación del inmueble.

caída de la estructura movilizó a cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

La caída de la estructura movilizó a cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil, quienes ingresaron para atender a las personas afectadas y asegurar el área.

Las autoridades informaron que una de las lesionadas fue trasladada al Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”, en la alcaldía Álvaro Obregón, para recibir atención médica, mientras que la segunda mujer decidió retirarse por sus propios medios y no requirió traslado hospitalario.

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🔴 Colapsa estructura durante la remodelación del edificio de la Fiscalía capitalina en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



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Tras controlar la situación, trabajadores comenzaron las labores de remoción de escombros y la reinstalación del vallado de seguridad para continuar con las investigaciones y evitar riesgos adicionales en la zona.

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Fiscalía explica incidente

El hecho dejó como saldo dos mujeres lesionadas. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el incidente ocurrido la tarde de este jueves en sus instalaciones centrales, ubicadas en la colonia Doctores, se originó durante los trabajos de mejoramiento del inmueble, cuando se desprendió un elemento del acabado de la fachada que cayó dentro del perímetro de seguridad y, debido al impacto, derribó una sección del tapial hacia la vía pública.

La institución detalló que tres personas fueron valoradas por paramédicos. Una trabajadora de la Fiscalía sufrió un golpe en el hombro que no ameritó traslado hospitalario; un ciudadano presentó únicamente un raspón superficial y se retiró del lugar por sus propios medios; mientras que otra servidora pública fue trasladada por personal del ERUM para recibir atención médica. De acuerdo con la valoración preliminar, se encontraba consciente y sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Asimismo, la Fiscalía señaló que de manera inmediata se activaron los protocolos de atención y seguridad, por lo que la zona permanece acordonada mientras personal especializado realiza el retiro del material desprendido y lleva a cabo revisiones técnicas para descartar riesgos adicionales.

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vr/cr