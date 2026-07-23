El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, fue hospitalizado desde hace cinco días por problemas de salud.

Así lo informó el diputado verde ecologista en X. “Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizo cotidianamente debido a un tema de salud".

"Hice una oportuna parada en pits con los médicos, las enfermeras y todo el personal médico, a quienes siempre les reconozco y reconoceré esa gran labor que realizan en su profesión y vocación”, escribió.

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No obstante, señaló que su recuperación ha sido favorable y en los próximos días retomará sus actividades legislativas.

“Afortunadamente, la situación va caminando bien gracias a ellos y a Dios. En los próximos días me estaré reincorporando para saludarlos con más ánimo y más fuerza. Les envío un gran saludo y cuídense mucho, porque la salud es lo más preciado que tenemos”, concluyó.

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Puente Salas, registrado en proceso interno de Morena

Puente Salas es aspirante a la candidatura para gobernador de Zacatecas, entidad que en 2027 elegirá un nuevo titular del ejecutivo estatal, 30 diputaciones locales y presidentes municipales, síndicos, regidores de 58 ayuntamientos.

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El pasado 27 de junio, se inscribió en el proceso que coordinan Morena, PVEM y PT con la finalidad de elegir a sus candidatos a gobernador en las 17 entidades que tendrán procesos electorales el próximo año.

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