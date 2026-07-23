Nación | 23-07-26 | 18:04 | Actualizada | 23-07-26 | 18:04 |

El coordinador del PVEM en la , , fue hospitalizado desde hace cinco días por problemas de salud.

Así lo informó el diputado verde ecologista en X. “Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizo cotidianamente debido a un tema de salud".

"Hice una oportuna parada en pits con los médicos, las enfermeras y todo el personal médico, a quienes siempre les reconozco y reconoceré esa gran labor que realizan en su profesión y vocación”, escribió.

Lee también

No obstante, señaló que su recuperación ha sido favorable y en los próximos días retomará sus actividades legislativas.

“Afortunadamente, la situación va caminando bien gracias a ellos y a Dios. En los próximos días me estaré reincorporando para saludarlos con más ánimo y más fuerza. Les envío un gran saludo y cuídense mucho, porque la salud es lo más preciado que tenemos”, concluyó.

[Publicidad]

Puente Salas, registrado en proceso interno de Morena

Puente Salas es aspirante a la candidatura para gobernador de Zacatecas, entidad que en 2027 elegirá un nuevo titular del ejecutivo estatal, 30 diputaciones locales y presidentes municipales, síndicos, regidores de 58 ayuntamientos.

Lee también

El pasado 27 de junio, se inscribió en el proceso que coordinan Morena, PVEM y PT con la finalidad de elegir a sus candidatos a gobernador en las 17 entidades que tendrán procesos electorales el próximo año.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]