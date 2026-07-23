Si disfrutas las historias ambientadas en el pasado, “Verano del 36" es una buena opción para este fin de semana. La serie traslada al espectador a la ciudad de Niza durante el verano de 1936, cuando el lujo y la aparente tranquilidad de la Costa Azul francesa se ven alterados por la llegada masiva de visitantes.

No se trata de los acostumbrados paseantes acaudalados, sino de trabajadores de clase media y baja que por primera vez disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas.

Lo que acaba con el orden en el lugar es que al interior del exclusivo hotel Riviera, Adrien Jacquart, quien era un poderoso fiscal, aparece asesinado.

La investigación queda a cargo del sagaz comisario Raven, quien gracias a su astucia y a su intuición determina que hay cuatro mujeres, diferentes entre sí y con contextos lejanos, que se convierten en sospechosas directas, cada una con una relación particular con el fiscal y con secretos.

Eugénie Berthier, la de buena posición, oculta un secreto que tiene que ver con su hijo; Blanche Akermann es la que pertenece a la alta sociedad; Giulia Vincent, la discreta e intachable gobernanta del hotel, oculta una pasión peligrosa y los chantajes a los que cedía por parte de Jacquart, y Léonie Morel es la de la clase trabajadora y que representa a los visitantes.

Así, el paisaje de Niza pasa de lo más cercano al paraíso al que solo tiene acceso la burguesía, a un punto en el que la tensión se respira al mismo tiempo que los secretos son revelados, por comprometedores que sean, y la sospecha prevalece, porque al final nadie es lo que parece.

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Actúan Sofia Essaïdi, Julie de Bona, Nolwenn Leroy y Constance Gay dirigidas por Fred Garson

Dónde ver: Netflix