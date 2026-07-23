Estados | 23-07-26 | 20:47 | Actualizada | 23-07-26 | 20:48 |

El fiscal general de Oaxaca, , informó que hay cuatro personas en calidad de presentados por el asesinato del periodista oaxaqueño, Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

En conferencia de prensa, también dio a conocer el retrato hablado de uno de los autores materiales, así como la identificación de rutas de entrada y salida de los sujetos.

También mencionó la en que cometieron la agresión contra el periodista, la recuperación del arma y la identificación del segundo vehículo que usaron los agresores.

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Rodríguez Alamilla mostró los videos en los que se observa la llegada de los autores materiales al fraccionamiento La Esmeralda del municipio de San Pablo Etla, Oaxaca; el momento en que asesinaron a Alejandro Leyva y el proceso de huida de los asesinos.

En las imágenes se observa que los autores materiales ingresaron al municipio de , donde abandonaron la motocicleta en un paraje, desarmaron las armas de fuego y se despojaron de sus ropas. Posteriormente escaparon en un vehículo marca Peugeot modelo 2008 año 2026, el cual, dijo, ya fue identificado.

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dmrr/cr

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