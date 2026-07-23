El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que hay cuatro personas en calidad de presentados por el asesinato del periodista oaxaqueño, Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

En conferencia de prensa, también dio a conocer el retrato hablado de uno de los autores materiales, así como la identificación de rutas de entrada y salida de los sujetos.

También mencionó la recuperación de la motocicleta en que cometieron la agresión contra el periodista, la recuperación del arma y la identificación del segundo vehículo que usaron los agresores.

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Rodríguez Alamilla mostró los videos en los que se observa la llegada de los autores materiales al fraccionamiento La Esmeralda del municipio de San Pablo Etla, Oaxaca; el momento en que asesinaron a Alejandro Leyva y el proceso de huida de los asesinos.

En las imágenes se observa que los autores materiales ingresaron al municipio de San Lorenzo Cacaotepec, donde abandonaron la motocicleta en un paraje, desarmaron las armas de fuego y se despojaron de sus ropas. Posteriormente escaparon en un vehículo marca Peugeot modelo 2008 año 2026, el cual, dijo, ya fue identificado.

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🔴 En conferencia de prensa, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer un video relacionado al asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar pic.twitter.com/b87KKbQzuN — El Universal (@El_Universal_Mx) July 24, 2026

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