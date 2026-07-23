Culiacán, Sin. A 23 de Julio.- En el sector Cedros, de la capital del estado elementos del Ejército y de la Estatal Preventiva se enfrentaron a personas armadas que viajaban en un vehículo Honda, color gris, en cuyos hechos un civil fue detenido, con herida de bala, sus acompañantes lograron huir entre viviendas de dos privadas habitacionales.

Los datos dados a conocer que derivado de la persecución con intercambio de disparos, los ocupantes del vehículo particular chocaron y lo abandonaron en la baqueta del boulevar Universo, donde se logró detener a uno de sus ocupantes, el cual tuvo que ser trasladado herido a un hospital bajo custodia.

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Se conoce que dentro de la unidad quedaron armas automáticas, cargadores y cartuchos útiles, en tanto que militares mantienen vigilancia en torno a las privadas habitacionales denominadas Lisboa, ante la presunción que el resto de los civiles pudieran estar ocultos en una de las residencias.

El enfrentamiento entre las personas armadas del sexo masculino con militares y policías estatales causó pánico entre los habitantes del sector Cedros.

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