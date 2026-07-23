[Publicidad]
San Francisco de Campeche. - Luego del avistamiento de un jaguar, vecinos de la colonia Álamos, al norte de la ciudad de Campeche, las autoridades federales, como Profepa y Semarnat, así como Protección Civil estatal, hicieron un operativo para localizar al felino.
La presunta presencia del jaguar, que ocurrió hace unos días en esta zona de la capital campechana, generó sorpresa y preocupación entre los habitantes, ya que el felino fue visto en lo alto de un árbol.
Lee también Analizan causas de mortandad masiva de peces en playa de Puerto Morelos; no existe causa específica: Conanp
Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del animal, lo que generó comentarios sobre la autenticidad de la fotografía porque fue hasta hoy que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda.
Hasta el momento la búsqueda no ha dado resultados, por lo que se espera que en las próximas horas se emita algún comunicado oficial sobre este caso.
Especialistas señalan que en ocasiones estos felinos pueden acercarse a zonas habitadas cuando sus corredores biológicos colindan con áreas urbanas y al parecer esto pudo ocurrir con ese animal.
[Publicidad]
Feria de Santiago de Anaya desata polémica; promocionan concurso para “ver quién aguanta más” alcohol
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
ONU-DH condena asesinato del periodista Alejandro Leyva; exige prevenir agresiones contra comunicadores
Mundo
Critican países nuevos aranceles de Trump por trabajo forzoso; usa "excusas", dice Brasil
Economía
México y EU buscan frenar el "parasitismo" en el T-MEC; reforzarán las cadenas de suministro regionales
Universal Deportes
Liga MX Femenil estrena nuevo formato y nueva imagen en el Apertura 2026; así se jugará el torneo
Espectáculos
Actor argentino Marcelo Córdoba, culpa a mexicanos por odio a los argentinos durante el mundial
La Roja
Profesor del IEMS se quita la vida tras ser acusado de abuso sexual por una alumna y deja mensaje en video
Al día
Cine GRATIS en La Magdalena Contreras: Ubicación y todo lo que tienes que saber para no gastar
Al día
Nuevos biciestacionamientos masivos en CDMX: Requisitos y pasos para registrar tu bicicleta