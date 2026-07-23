San Francisco de Campeche. - Luego del avistamiento de un jaguar, vecinos de la colonia Álamos, al norte de la ciudad de Campeche, las autoridades federales, como Profepa y Semarnat, así como Protección Civil estatal, hicieron un operativo para localizar al felino.

La presunta presencia del jaguar, que ocurrió hace unos días en esta zona de la capital campechana, generó sorpresa y preocupación entre los habitantes, ya que el felino fue visto en lo alto de un árbol.

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Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del animal, lo que generó comentarios sobre la autenticidad de la fotografía porque fue hasta hoy que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda.

Hasta el momento la búsqueda no ha dado resultados, por lo que se espera que en las próximas horas se emita algún comunicado oficial sobre este caso.

Especialistas señalan que en ocasiones estos felinos pueden acercarse a zonas habitadas cuando sus corredores biológicos colindan con áreas urbanas y al parecer esto pudo ocurrir con ese animal.

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