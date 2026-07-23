Pachuca.- La celebración en honor a Santiago Apóstol, como parte de la feria patronal de Santiago de Anaya, Hidalgo, ha causado polémica debido a la promoción de un concurso de borrachos que incluye una competencia para “ver quién aguanta más”.

El concurso, programado dentro de la feria patronal, está dirigido a personas que deseen demostrar quién resiste más el consumo de bebidas alcohólicas. La convocatoria contempla retos de resistencia, pruebas de habilidad y dinámicas recreativas relacionadas con el consumo de alcohol.

Los organizadores señalaron que el evento tendrá cupo limitado y que los ganadores recibirán premios económicos, aunque no se especificó el monto. La difusión de esta actividad dentro de las festividades religiosas ha generado polémica entre algunos sectores de la población.

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Hasta el momento, tampoco se han dado a conocer medidas específicas relacionadas con la venta y el consumo de alcohol, ni los protocolos de seguridad que se implementarán para la realización del evento.

La convocatoria invita a los asistentes a participar bajo el lema: “¿Tienes lo que se necesita para ser el más borracho?”.

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Las celebraciones en honor a Santiago Apóstol se realizarán del 23 al 27 de julio en este municipio, enclavado en el Valle del Mezquital, donde también, durante la Semana Santa, se lleva a cabo un reconocido concurso gastronómico basado en insectos y plantas de la región.