Uno de los entrenadores mexicanos que arrancó el Apertura 2026 de la Liga MX es Joél Huiqui, exfutbolista de Cruz Azul y Monarcas Morelia, quien llegó al banquillo celeste como una solución de emergencia y, pese a su poca experiencia al frente del primer equipo, logró conducir a la institución hasta la conquista del campeonato.

El trabajo del estratega sinaloense le permitió mantenerse en el cargo, ganándose no solo la confianza de la directiva, sino también el respaldo de la afición cementera, que ha destacado su estilo de juego y la forma en la que ha gestionado al plantel.

Joel Huiqui se mantiene al frente del Cruz Azul / Foto: Edgar Enríquez - EL UNIVERSAL

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¿Qué estudió Joel Huiqui y cuál es el grado de estudios del entrenador de Cruz Azul?

Con un nuevo torneo en puerta para seguir consolidando su proyecto deportivo, Joel Huiqui demuestra la madurez táctica y el liderazgo que forjó desde sus primeros pasos en los banquillos de las categorías inferiores de Cruz Azul. Su evolución no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un proceso de preparación académica y técnica constante.

En el ámbito escolar, el exdefensor central cursó sus estudios básicos en Sinaloa. Sin embargo, la exigencia y el vertiginoso ascenso de su carrera como futbolista profesional lo llevaron a pausar temporalmente las aulas para dedicarse por completo al alto rendimiento.

Tras su retiro de las canchas, Joel retomó su formación para acreditarse formalmente como estratega profesional:

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Institución y título: Cursó la carrera de Director Técnico en la ENDIT (Escuela Nacional de Directores Técnicos de la FMF), donde obtuvo su título profesional y la licencia Pro de la FMF.

Áreas de especialización:

Metodología del entrenamiento

del entrenamiento Táctica y estrategia deportiva

y estrategia deportiva Psicología del deporte

del deporte Dirección de equipos de alto rendimiento

La directiva pedía el cetro para ratificarlo. Foto: Club Cruz Azul

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