Este fin de semana, del 24 al 26 de julio, se jugarán los siete partidos restantes que corresponden a la segunda fecha del torneo Apertura 2026.

El calendario de la segunda jornada sufrió cambios porque este sábado, 25 de julio, la “Máquina” de Cruz Azul y los “Diablos Rojos” de Toluca disputarán el Campeón de Campeones. Razón por la que sus partidos se definieron el pasado martes, 21 de julio, donde los escarlatas cayeron (1-2) ante Pumas y los celestes triunfaron (2-1) ante Puebla.

De momento, los compromisos adelantados colocaron a Cruz Azul como líder de la tabla general con seis unidades. Detrás del líder se encuentran Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas; todos con tres unidades.

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Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano, durante el Apertura 2026 - Foto: Imago7

¿Qué partidos faltan por jugarse en la segunda fecha del Apertura 2026?

Viernes, 24 de julio

Tijuana vs León | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One .

vs | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Atlante vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.

Sábado, 25 de julio

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Chivas vs FC Juárez | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video .

vs | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN , ViX Premium y Disney+ Premium .

vs | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y FOX One.

Domingo, 26 de julio

Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One .

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

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