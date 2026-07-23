[Publicidad]
Este fin de semana, del 24 al 26 de julio, se jugarán los siete partidos restantes que corresponden a la segunda fecha del torneo Apertura 2026.
El calendario de la segunda jornada sufrió cambios porque este sábado, 25 de julio, la “Máquina” de Cruz Azul y los “Diablos Rojos” de Toluca disputarán el Campeón de Campeones. Razón por la que sus partidos se definieron el pasado martes, 21 de julio, donde los escarlatas cayeron (1-2) ante Pumas y los celestes triunfaron (2-1) ante Puebla.
De momento, los compromisos adelantados colocaron a Cruz Azul como líder de la tabla general con seis unidades. Detrás del líder se encuentran Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas; todos con tres unidades.
Lee también Pumas vence a Toluca con remontada y logra su primer triunfo en la era de Esteban Solari
¿Qué partidos faltan por jugarse en la segunda fecha del Apertura 2026?
Viernes, 24 de julio
- Tijuana vs León | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
- Atlante vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.
Sábado, 25 de julio
[Publicidad]
- Chivas vs FC Juárez | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
- Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
- Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y FOX One.
Domingo, 26 de julio
- Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
- Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
Lee también Cruz Azul consigue otra remontada y derrota a Puebla en su regreso al Estadio Banorte
[Publicidad]
Más información
Nación
Google, Meta, YouTube y TikTok colaboran con la Secretaría de las Mujeres; alistan campaña para prevenir violencia digital
Estados
Analizan causas de mortandad masiva de peces en playa de Puerto Morelos; no existe causa específica: Conanp
Metrópoli
Personas privadas de la libertad muestran su talento en "La voz 2026"; participan en el 13° concurso de canto
Tendencias
Youtuber Dross Rotzank responde a dichos sobre racismo en Argentina de Samuel L. Jackson; esto dijo