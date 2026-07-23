Universal Deportes | 23-07-26 | 09:30 | Actualizada | 23-07-26 | 09:31 |

Este fin de semana, del 24 al 26 de julio, se jugarán los siete partidos restantes que corresponden a la segunda fecha del torneo .

El calendario de la segunda jornada sufrió cambios porque este sábado, 25 de julio, la “Máquina” de Cruz Azul y los “Diablos Rojos” de Toluca disputarán el Campeón de Campeones. Razón por la que sus partidos se definieron el pasado martes, 21 de julio, donde los escarlatas cayeron (1-2) ante Pumas y los celestes triunfaron (2-1) ante Puebla.

De momento, los compromisos adelantados colocaron a Cruz Azul como líder de la tabla general con seis unidades. Detrás del líder se encuentran Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas; todos con tres unidades.

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¿Qué partidos faltan por jugarse en la segunda fecha del Apertura 2026?

Viernes, 24 de julio

  • Tijuana vs León | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
  • Atlante vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.

Sábado, 25 de julio

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  • Chivas vs FC Juárez | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
  • Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
  • Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y FOX One.

Domingo, 26 de julio

  • Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
  • Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

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