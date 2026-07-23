Hay cortes que lucen impecables únicamente el día que sales del salón y otros que siguen viéndose bien incluso semanas después. Si estás pensando en renovar tu melena, pero prefieres invertir menos tiempo en peinarla o retocarla, estos estilos son una apuesta segura.

Además de ser fáciles de mantener, continúan entre las tendencias favoritas de estilistas y celebridades.

1. Clavicut

El clavicut se mantiene como uno de los cortes más versátiles del momento. Su largo, justo a la altura de la clavícula, favorece a casi todos los tipos de rostro y permite llevar el cabello suelto, con ondas o recogido sin perder estilo.

Al crecer de forma uniforme, no necesita retoques constantes y sigue viéndose pulido durante varias semanas.

Foto: Instagram @isabelleraamos

2. Long bob (Lob)

Ni demasiado corto ni demasiado largo, el long bob es perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar a un look sofisticado.

Su principal ventaja es que funciona tanto en cabello lacio como ondulado y requiere muy poco esfuerzo para verse bien, incluso si lo dejas secar al aire.

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Foto: Instagram @lindacarrano

3. Capas largas

Si no quieres despedirte de tu melena, las capas largas son la mejor alternativa. Aportan movimiento, eliminan peso y ayudan a que el cabello tenga más forma sin exigir un peinado elaborado todos los días.

Foto: Instagram @alejandravzlasalon

4. Bob francés

Este clásico de inspiración parisina continúa siendo uno de los favoritos por su aire relajado.

Cae entre la mandíbula y el mentón, y justamente su encanto está en que no necesita verse completamente perfecto. Un poco de textura natural basta para que luzca elegante.

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Foto: Instagram @laurencoophair

5. Shag suave

El shag evolucionó hacia una versión mucho más fácil de llevar. Con capas ligeras y un acabado desenfadado, este corte aprovecha la textura natural del cabello, por lo que entre menos lo peines, mejor suele verse.

Foto: Instagram @jinmurano

¿Cuál elegir?

Si buscas un corte práctico, la clave está en elegir uno que se adapte a la textura natural de tu cabello y no solo a las tendencias. Mientras el clavicut y el long bob son ideales para quienes prefieren un estilo pulido con poco esfuerzo, las capas largas y el shag suave funcionan especialmente bien si buscas movimiento natural.

El bob francés, por su parte, sigue siendo una de las opciones más elegantes para quienes quieren un cambio de look sin complicarse con el mantenimiento diario.

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