Llegar a los 60 años no significa dejar de experimentar con tu estilo; de hecho, un corte de cabello es la oportunidad para renovar tu imagen, resaltar tus facciones y sentirte más segura.

Con el paso del tiempo es normal que el pelo cambie de textura, pierda volumen o se engruese por la aparición de canas. Pero elegir un look que se adapte a estas características puede hacer la diferencia.

Así que si estás pensando en visitar el salón de belleza o simplemente quieres revisar estilos antes de tomar una decisión, hoy te damos 5 ideas.

5 cortes de cabello para mujeres de 60 en adelante

1. Corte pixie

De acuerdo con el blog de Aprende Institute, el pixie es una de las mejores opciones para las mujeres maduras que buscan un estilo sofisticado y fácil de mantener.

Se caracteriza por llevar el cabello muy corto en los costados y en la parte posterior de la cabeza; mientras que la parte de arriba conserva un poco más de longitud para crear movimiento.

Una de sus ventajas es que se trata de un corte atemporal, capaz de sobrevivir a las tendencias. Y además, resulta práctico de peinar.

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Jamie Lee Curtis con corte pixie. Foto: Instagram @jamieleecurtis

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2. Corte bob con degradado

El bob con degradado es ideal para quienes buscan un cambio moderno, pero sin perder elegancia. Especialmente, favorece a las mujeres con facciones finas.

Otro de sus beneficios es que puede llevarse en distintos largos, desde la mandíbula hasta los hombros, según el estilo y las preferencias de cada persona.

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Y si se complementa con un degradado o capas sutiles, el cabello conseguirá mayor vitalidad y un acabado más desenfadado.

Pamela Anderson con un corte bob con degradado. Foto: Instagram @pamelaanderson

3. Corte midi con ondas

El mismo blog de Aprende Institute sugiere este corte cuando se busca un cambio de look fresco, puesto que su longitud mediana es ideal para mujeres que desean no batallar con el estilizado.

Como tip adicional, los expertos aconsejan peinarlo con unas ondas suaves porque crean un efecto de mayor volumen, sobre todo en cabellos finos.

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Corte midi con ondas. Foto: Instagram @yukistylist

4. Corte shaggy

Si prefieres un estilo moderno de fácil de mantener, el shaggy es una buena alternativa porque sus capas y acabado ligeramente despeinado, aportan un aspecto jovial al cabello.

Y por si fuera poco, para mujeres maduras, permite que las canas se integren de manera natural gracias a su textura.

Corte shaggy. Foto: Instagram @jackmartincolorist

5. Corte garçon

Finalmente, el corte garçon (que en francés significa "chico") es un estilo muy corto, elegante y sofisticado.

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Aunque se inspira en los looks masculinos clásicos, está diseñado para resaltar los rasgos femeninos mediante líneas suaves y textura.

Es una excelente opción para mujeres de más de 60 años que buscan un look moderno, cómodo y con personalidad.

Kris Jenner con un corte garçon. Foto: Facebook Kris Jenner

Consejos para cuidar tu cabello a partir de los 60 años

De acuerdo con las clínicas capilares IMD, para mantener un cabello saludable a partir de los 60 años debes optar por peines de madera o de materiales naturales, ya que estos reducen la electricidad estática y el riesgo de que se quiebre.

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Asimismo, es clave moderar el uso de secadoras, planchas y otros aparatos de calor, debido a que debilitan la fibra capilar y promueven la aparición de puntas abiertas.

Si no quieres sacar dichas herramientas de tu rutina, recuerda usarlas a potencia baja y siempre aplicar un protector térmico.

En cuanto al lavado, realizar el último enjuague con agua fría aporta mayor brillo al pelo, ello se debe a que cierra la cutícula dejándola más suave y previniendo el frizz.

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Y finalmente, los especialistas sugieren usar un protector sola; cuando el cabello es maduro queda más expuesto expuesto a los rayos UV, por lo que aplicar este producto o cubrir la cabeza previene daños tanto en las hebras como en la piel.

Ahora sí, elige tu corte favorito y pídeselo a tu estilista de confianza.

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