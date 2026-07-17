Los tenis blancos son un básico del clóset porque combinan prácticamente con todo, desde unos jeans hasta un vestido. El problema aparece cuando dejan de verse blancos y la primera solución que se nos ocurre es usar cloro.

Aunque parezca una buena idea, este producto puede hacer más daño que bien. Dependiendo del material, el cloro puede amarillear la tela, resecar el cuero, debilitar los pegamentos e incluso reducir la vida útil del calzado. La buena noticia es que existen formas mucho más seguras de devolverles su color sin ponerlos en riesgo.

Te decimos cómo limpiar tenis blancos sin usar cloro. Foto: Pexels

Limpia primero el polvo y la suciedad superficial

Antes de aplicar cualquier producto, retira las agujetas y elimina el polvo con un cepillo de cerdas suaves o un paño seco. Este paso evita que la suciedad se incruste mientras limpias.

Si las agujetas están muy manchadas, puedes dejarlas en remojo con agua tibia y un poco de detergente suave durante unos minutos.

Usa agua tibia, jabón neutro y un cepillo suave

La forma más segura de limpiar la mayoría de los tenis blancos consiste en mezclar agua tibia con unas gotas de jabón líquido o detergente suave.

Humedece un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes limpio, frota con movimientos circulares y retira el exceso con un paño de microfibra ligeramente húmedo.

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Este método funciona especialmente bien en tenis de piel sintética, cuero liso y muchos modelos de lona.

Usa jabón y agua tibia para lavar tus tenis blancos. Foto: Pexels

Para las manchas difíciles, recurre al bicarbonato

Si hay marcas que no desaparecen con jabón, prepara una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua.

Aplica la mezcla únicamente sobre la mancha, deja actuar unos minutos y retírala con un cepillo suave. Después limpia nuevamente con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.

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Si las manchas son difíciles de quitar, recurre al bicarbonato. Foto: Pexels

Leer también: Cómo limpiar tus tenis sin dañarlos

No olvides la suela

Muchas veces los tenis parecen viejos únicamente porque la suela está oscurecida.

Un poco de jabón neutro y un cepillo más firme suelen ser suficientes para devolverle su color. Si aún quedan marcas, una goma mágica de melamina puede ayudar a eliminar la suciedad superficial sin necesidad de productos agresivos.

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Déjalos secar al aire

Uno de los errores más comunes es colocarlos bajo el sol directo o usar una secadora. Lo mejor es dejarlos secar a temperatura ambiente, en un lugar ventilado. Si quieres que conserven su forma, rellénalos con papel absorbente limpio mientras se secan.

Para prolongar la vida de tus tenis blancos, procura no:

Usar cloro o blanqueadores.

Tallar con cepillos de cerdas metálicas o demasiado rígidas.

Sumergirlos por completo si son de piel o tienen detalles de gamuza.

Meterlos a la lavadora sin revisar primero las recomendaciones del fabricante.

Con una limpieza suave y constante, tus tenis blancos pueden conservarse impecables durante mucho más tiempo, sin necesidad de recurrir a productos que terminen dañando los materiales.

Leer también: Cómo limpiar tus tenis de gamuza sin dañarlos

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