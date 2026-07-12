Las manchas de sudor en la ropa son un problema común; y es que con el paso del tiempo y el uso, las camisetas, playeras o blusas van absorbiendo las secreciones del cuerpo.

Si no se remueven de inmediato, este tipo de suciedad puede adherirse a las fibras y volverse imposibles de eliminar. La buena noticia es que existen remedios que las arrancan a profundidad y en De Última te compartimos los mejores.

El responsable de las manchas amarillas en la ropa no es el sudor, sino el desodorante. Foto: Unsplash

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¿Por qué aparecen manchas amarillas en la ropa?

¿Te has preguntado esto? Las manchas de sudor suelen aparecer con mayor frecuencia en la zona de las axilas; sin embargo, el responsable no es el sudor.

De acuerdo con el blog de la marca Nivea, los ingredientes de los desodorantes, como el aluminio o el zirconio, reaccionan con las secreciones del cuerpo y ocasionan que se pigmenten las telas, generalmente con tonos amarillos o cafés.

¿Cómo eliminar las manchas de sudor de la ropa?

Todos los tipos de manchas son más visibles en la ropa blanca; y entre mayor tiempo permanezcan tus prendas sin lavar, más difícil es eliminarlas. Así que prueba estos 3 remedios caseros:

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1. Detergente y sol

Un artículo de la Clínica del Sudor de Perú recomienda remover las manchas de la ropa con ayuda de detergente y el calor del sol conforme los siguientes pasos:

Remoja la mancha en agua tibia por 10 o 20 minutos. Aplica directamente detergente líquido (especializado o el de tu preferencia) en las zonas manchadas. Coloca la prenda al sol y humedece las zonas manchadas cada 30 minutos para evitar que el detergente seque. Después, lava la prenda con agua fría y tallas la mancha gentilmente, con un cepillo de cerdas suaves. Por último, deja secar la prenda al aire libre. Repite el proceso si es necesario.

El detergente y la exposición solar pueden ayudarte a eliminar las manchas amarillas. Foto: Unsplash

2. Bicarbonato de sodio

El uso de bicarbonato de sodio es el remedio más popular para eliminar las manchas de sudor. Para emplearlo, Nivea recomienda lo siguiente:

Mezcla 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en 1 taza de agua. Revuelve hasta formar una pasta. Aplica la pasta sobre la mancha y deja reposar por 2 horas. Talla con un cepillo la mancha y retira toda la mezcla. Al final, lava la prenda como de costumbre.

Haz una pasta con bicarbonato de sodio para remover las manchas de sudor. Foto: Unsplash

3. Vinagre blanco

Como último remedio, la Clínica del Sudor de Perú recomienda aprovechar las cualidades desinfectantes del vinagre blanco para desaparecer las manchas en la ropa:

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Diluye 4 cucharadas de vinagre blanco en 2 tazas de agua, y revuelve. Aplica esta mezcla sobre las manchas y deja actuar por 30 minutos. Pasado ese tiempo, talla la zona con un cepillo y enjuaga con agua fría. Deja secar y listo.

El vinagre blanco no solo es una excelente opción para quitar manchas, también eliminará los malos olores de las prendas. Foto: Unsplash

Selecciona uno de estos remedios, ponlo a prueba en tu ropa y sigue disfrutando tus prendas favoritas sin temor a que aparezca una terrible mancha.

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