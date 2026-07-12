Tras varias semanas de intensa preparación física, Cristo Fernández, actor mexicano que alcanzó fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie Ted Lasso, cumplió uno de los grandes sueños de su vida: debutar como futbolista profesional.

Fernández encontró en El Paso Locomotive la oportunidad perfecta para vincularse de manera competitiva con el deporte que siempre ha apasionado. El mexicano hizo su presentación oficial este sábado durante los minutos finales del encuentro frente al New Mexico United, partido que terminó con victoria de (2-0) para el conjunto visitante.

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Con el marcador aún igualado sin goles, el actor —conocido mundialmente por interpretar a Dani Rojas — recibió la oportunidad de saltar al terreno de juego.

Al minuto 79, su número apareció en el marcador electrónico y desató la ovación de los aficionados, quienes fueron testigos de un momento especial en la historia del club y en la vida del mexicano, que pudo debutar en la USL League One Cup.

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Sin embargo, la historia no tuvo el desenlace esperado para Fernández y su equipo. Apenas unos minutos después de su ingreso al terreno de juego, El Paso Locomotive vio caer su arco con un gol de Joseph Quiah, quien rompió el empate y tomó por sorpresa a la defensa local. Cuando el conjunto texano buscaba reaccionar en los instantes finales, apareció Zico Bailey para sentenciar el encuentro con una segunda anotación que decretó el marcador definitivo.