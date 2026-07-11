Las buenas noticias continúan llegando al Club Universidad Nacional, que se encuentra en una etapa de transición por la llegada de Esteban Solari al banquillo auriazul.

La era del Tano comenzó con la llegada de contrataciones de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Sebastián Córdova y Cristian Calderón fueron los primeros refuerzos en ser anunciados y presentados por parte de los Pumas.

A pesar de la llegada de ambos futolistas mexicanos, el vicepresidente deportivo del equipo universitario, Antonio Sancho, dejó en claro que seguirían buscando más opciones para reforzar el plantel.

Además, confirmó que Víctor Arteaga se encontraba a una firma de ser anunciado como el tercer fichaje para Esteban Solari.

Este sábado 11 de julio, se confirmó que el centrocampista mexicano ahora jugará con la camiseta auriazul.

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"El Club Universidad Nacional informa que Víctor Arteaga es nuevo jugador de Pumas", publicó la institución a través de sus redes sociales.

Además, resaltó la trayectoria del joven canterano de los Diablos Rojos, quien llega para sustituir César Garza que volvió al Monterrey.

"El futbolista mexicano, de 22 años, llega procedente del Club Toluca, mediocampista con participación en la Liga MX y competencias internacionales como Concacaf Champions Cup y Leagues Cup", compartió.

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Los Pumas también compartieron que Víctor Arteaga se pondrá, de inmediato, bajo las órdenes del Tano para estar al 100% listo para el siguiente torneo de la Liga MX.

"Se integra al trabajo del primer equipo, que se prepara para su debut en el torneo Apertura 2026, bajo las órdenes del entrenador Esteban Solari", finalizó.

Cabe resaltar que el volante mexicano podría sumar sus primeros minutos este domingo 12 de julio, cuando el Club Universidad Nacional se enfrente al América de Cali de Colombia en un partido amistoso sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.