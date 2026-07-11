El drama y el sufrimiento se han convertido en fieles e incómodos compañeros de Argentina en esta Copa del Mundo.

Desde la ronda de Dieciseisavos de final, la Albiceleste no ha sonreído sin antes sufrir.

En esta ocasión, Lionel Messi y compañía volvieron a sellar un pase cargado de desesperación y angustia.

El equipo argentino se impuso en los tiempos extras (3-1) a Suiza, para instalarse en las Semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra será el rival, el que luce en los papeles como el más complicado que han enfrentado en esta ronda de matar o morir; el último obstáculo antes de llegar a tierra prometida.

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Una genialidad de Julián Álvarez (112’) en el segundo tiempo extra sentenció un partido que Argentina jugaba con un hombre más desde el minuto 72, luego de la expulsión de Breel Embolo, quien vio el segundo cartón amarillo por fingir una falta.

Un cabezazo de Alexis Mac Allister al minuto 10, en un tiro de esquina, adelantó a los pamperos, pero hicieron muy poco para cuidar la ventaja y al 67’, Dan Ndoye, empató el encuentro con una gran jugada.

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Ya en el segundo extra, la Araña sacó un disparo de locura, lo dejó en el ángulo del arco suizo y estalló el Kansas City Stadium, justo donde comenzó el camino del campeón del mundo en 2026; Lautaro Martínez puso cifras finales con su gol a segundos del final.

Será la tercera Semifinal en una Copa del Mundo para Argentina en la Era Lionel Messi.

Inglaterra, un histórico rival dentro y fuera de la cancha para los argentinos será el último obstáculo antes de la Final. Y parece que si no se sufre, no vale.