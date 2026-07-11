Inglaterra obtuvo una victoria más que importante este sábado 11 de julio y regresó a las semifinales de la Copa del Mundo.

Los Tres Leones derrotaron (1-2) a Noruega en el estadio Miami y se clasificaron a la antesala de la final de Norteamérica 2026.

El Equipo de la Rosa se impuso a los Vikingos con un doblete de Jude Bellingham y superó los cuartos de final del Mundial.

Ahora, el equipo de Thomas Tuchel tratará de avanzar a la disputa por el título de la justa mundialista, donde se podría enfrentar a España o Francia.

Luego del triunfo inglés, la figura del partido habló sobre lo importante que fue conseguir instalarse entre los cuatro mejores del torneo veraniego y reconoció sentirse "muy contento de ayudar otra vez".

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"Es increíble para nuestro país, es un día muy especial y vamos por más. Es lindo tener un impacto para mi equipo, pero [reconocer] el esfuerzo de estos chicos, estoy orgulloso de ellos y sé que ellos también están orgullosos", declaró.

El jugador del Real Madrid valoró que sus compañeros tuvieran "carácter y perseverancia" para derrotar a una selección complicada como Noruega.

"Incluso, cuando las cosas no salían bien encontramos la manera de ganar, lo conseguimos. Ya sea en 90 o en 120 [minutos] daremos todo. No era un equipo fácil para enfrentar", resaltó.

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De igual forma, reconoció que el trabajo mental que realizaron los ingleses fue fundamental y que en estas rondas del Mundial es sumamente importante saber cómo afrontar los momentos de apremio.

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"Definitivamente, creo que el juego se divide en diferentes facetas, algunas técnicas y tácticas; para mí, la más grande es la psicológica, como gestionas la adversidad. Este equipo demostró, otra vez, que puede y esa es una habilidad muy valiosa para esta instancia del torneo", expresó Jude Bellingham.

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El exjugador del Borussia Dortmund también se tomó el tomó para hablar acerca del momento que atraviesa y que le ha pertimido ser, junto con Harry Kane, el más importante de los Tres Leones en esta Copa del Mundo.

"Para ser sincero, tengo confianza en mí mismo y creo que te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Así que, como he dicho antes, teniendo en cuenta las cosas que he hecho, es agradable haber tenido un impacto en mi equipo", añadió el volante de Inglaterra.