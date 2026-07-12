Mundial 2026: Argentina vs Suiza – EN VIVO – Cuartos de Final

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio, sobre la cancha del estadio Kansas City, en las semifinales de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Albiceleste y las Cruces Rojas disputan el último partido de los cuartos de final, con el objetivo de unirse a Francia, España e Inglaterra en la antesala de la final del Mundial.

Las dos selecciones tienen la intención de conseguir el último boleto para las semifinales, por lo que saldrán a la casa de los Chiefs de la National Football League (NLF) a tratar de ganar el encuentro.

El equipo de Lionel Scaloni llega a este compromiso tras haber eliminado a Cabo Verde en dieciseisavos de final y a Egipto en octavos.

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En ambos duelos, el marcador fue de 3-2, es decir, que el actual campéon del mundo sufrió de más para alcanzar los cuartos de final.

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Por su parte, la representante de Europa dejó en el camino a Argelia por un 2-0 y a Colombia la derrotó (4-3) en tanda de penaltis.

Ahora, Argentina y Suiza miden fuerzas por un boleto para las semifinales de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Cabe resaltar que esta será la octavo ocasión en la que estas dos selecciones se enfrenten en toda la historia.

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Hasta el momento, La Albiceleste nunca ha perdido con las Cruces Rojas, con saldo de cinco victoria y dos empates.

De los siete partidos, cinco han sido de carácter amistoso y dos oficiales.

Esta será la tecera ocasión que estos países se enfrenten en una Copa del Mundo.

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La primera fue en Inglaterra 1966, donde Argentina se quedó con la victoria (2-0) en la fase de grupos.

Mientras que la segunda fue en Brasil 2014, donde los argentinos eliminaron a los suizos en los octavos de final.

Cabe resaltar que el partido será transmitido, en nuestro país, de manera exclusiva por una plataforma de streaming.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Argentina vs Suiza