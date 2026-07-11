El mundo del futbol amaneció este sábado con una noticia que ha generado conmoción: el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista sudafricano que hace apenas unos días cumplió el sueño de disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La muerte del mediocampista, de apenas 25 años, fue confirmada por autoridades de Sudáfrica, que lamentaron la pérdida de uno de los jugadores con mayor proyección de su generación. Adams atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado tanto en su club como en la selección nacional.

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Mientras los fans seguía asimilando la dolorosa noticia, la organización del Mundial aprovechó la previa del encuentro entre Noruega e Inglaterra para rendir un emotivo homenaje al futbolista sudafricano que era jugador del Mamelodi Sundowns FC.

Con un Estadio de Miami repleto y un ambiente marcado por la emoción de los aficionados de ambas selecciones, los altavoces del inmueble pidieron guardar un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams.

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El homenaje fue respetado de manera ejemplar tanto por los futbolistas sobre el terreno de juego como por los miles de asistentes en las tribunas, que acompañaron el momento con un silencio absoluto y al finalizar dejó una ovación.

Se espera que este mismo homenaje se repita en el duelo entre Argentina y Suiza, que cierran la actividad del día en la Copa del Mundo, jugando el último boleto a las semifinales.