Con cuatro goles en la Copa del Mundo, Julián Quiñones se consolidó como la gran figura de la Selección Mexicana, un equipo que, gracias a su desempeño sobre el terreno de juego, se ganó el reconocimiento y la admiración de aficionados de todo el mundo.

La destacada actuación del atacante, que además le permitió convertirse en el máximo goleador de México en la historia de los Mundiales, no pasó desapercibida para varios clubes internacionales.

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Ese cartel podría abrirle las puertas de la Premier League, considerada por muchos como la liga más competitiva del planeta. De acuerdo con reportes surgidos en Arabia Saudita, el exfutbolista del América figura entre las opciones que varios equipos ingleses tienen en la mira para reforzar su ataque.

La información, difundida inicialmente en medios de la nación árabe, fue replicada en Europa, donde el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri aseguró que el Aston Villa sigue de cerca la situación del mexicano. Aunque el conjunto inglés aún no ha presentado una oferta formal, ya analiza un posible acercamiento con el Al-Qadsiah para conocer las condiciones de una eventual negociación.

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Julián Quiñones firmó una temporada histórica al proclamarse campeón de goleo de la Saudi Pro League. El delantero mexicano terminó la campaña con 33 anotaciones en 31 partidos, cifra con la que superó al inglés Ivan Toney, quien registró 32 goles, y sacó amplia ventaja sobre Cristiano Ronaldo, que concluyó el torneo con 27 tantos.