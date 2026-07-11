Luego de cumplir uno de los mayores sueños de su carrera al representar a Sudáfrica en una Copa del Mundo, el nombre de Jayden Adams había ganado notoriedad entre los aficionados al futbol. Sin embargo, en las últimas horas su figura ha vuelto a acaparar la atención, esta vez por una lamentable noticia: su fallecimiento a los 25 años de edad.

El mediocampista sudafricano, que pisó la cancha del Estadio Ciudad de México durante el arranque del torneo organizado por la FIFA y atravesaba uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional, murió de acuerdo con información difundida por autoridades de su país.

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Hasta el momento, las autoridades y el club Mamelodi Sundowns no han revelado detalles sobre las causas de su muerte. El futbolista se encontraba en un periodo de descanso tras su participación en la competencia internacional.

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros.Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica.Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado", compartió la cuenta oficial del Sindicato de Futbolistas Sudafricanos.

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Adams disputó un total de tres partidos durante el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Además, pasó gran parte de la competencia en Pachuca, ciudad que fungió como sede de concentración de la selección sudafricana, conocida como los Bafana Bafana.