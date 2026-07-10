No cabe duda que Guillermo Ochoa es una de las grandes figuras del futbol mexicano y, por ende, de los más queridos de la afición tricolor, por lo que el mensaje que recién publicó en sus redes ha ocasionado un sinfín de reacciones.

Por medio de su perfil de Instagram, el histórico arquero tricolor compartió un emotivo texto que ya sobrepasó los 300 mil me gusta y más de dos mil comentarios, donde la gran mayoría son de cariño hacia Memo.

"Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo", escribió en la publicación el canterano del América.

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Dentro de las respuestas de este posteo, aparecieron algunos seleccionados que compartieron este Mundial 2026 con Ochoa, como Santiago Giménez y Luis Chávez.

"Tú quedas para siempre", escribió el delantero del AC Milan; mientras que el mediocampista respondió "Gracias capitán, máximo respeto".

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Andrés Guardado, otra leyenda del balompié nacional, también se hizo presente dentro de la sección de comentarios.

"Eres muy grande hermano. Gracias por todo", comentó el ex capitán de la Selección Mexicana.

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A principios del Mundial, la FIFA compartió una entrevista que le hicieron a Ochoa, quien dio a entender que al final del torneo estaría retirándose del futbol, por lo que este mensaje dejó más pistas sobre su futuro.