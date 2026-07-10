Con el camino del Mundial 2026 llegando a su fin, ya se conoce con certeza a los primeros dos semifinalistas de esta edición, quienes se clasificaron al ganar en los 90 minutos sus respectivos duelos.

El primer semifinalista del certamen fue Francia. Los galos se midieron ante Marruecos, un duelo que prometía más de lo que se vivió. El cuadro de Didier Deschamps se impuso 2-0 a los africanos, gracias a los tantos de Kylian Mbappé y de Ousmane Dembélé.

Con su tanto en ese duelo, Mbappé llegó a 20 en la historia de los mundiales y a ocho en esta edición para continuar en la disputa con Messi en ambos rubros.

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EFE:Ángel Colmenares

Los galos, ya instalados en esta ronda, estaban a la espera de lo que sucedería entre España y Bélgica, duelo que esta tarde definió al segundo semifinalista.

La Roja logró un tardío tanto para eliminar a los Diablos Rojos, y de esta forma llegar a la segunda semifinal de su historia. El cuadro de Luis de la Fuente arrancó poniéndose adelante en el marcador, que minutos más tarde empataron los belgas, pero otra vez Mikel Merino salvó a España.

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El mediocampista del Arsenal entró de cambio para hacer el tanto de la victoria y mantenerse como el héroe de la nación española.

Claro que en semifinales los cruces ya son interesantes, pero con un Mbappé vs Lamine Yamal añade mayor interés por verlo.

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Francia vs España: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial 2026?