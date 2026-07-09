No hubo sorpresas ni milagros. A veces, el futbol sí es justo y como pasó esta tarde en Boston, ganan los países que buscan el partido y van por la gloria. Francia eliminó a Marruecos (2-0) y selló su boleto a semifinales del Mundial 2026.

Desde el primer tiempo, los dirigidos por Didier Deschamps asfixiaron a Marruecos, que intentó apostar por el juego de contraataque que tanto le ha funcionado hasta ahora, pero la potencia y la cantidad de herramientas al ataque de Francia se impusieron al orden defensivo. Tal como sucedió hace cuatro años en Qatar, los galos vencieron por dos goles.

Yassine Bounou supo ser el héroe marroquí los primeros 45 minutos. Primero, le atajó un cabezazo a quemarropa a Dayot Upamecano; después, le atajó un penalti a Kylian Mbappé, que tendría su revancha unos minutos más tarde.

Mike Maignan, en cambio, tuvo una de las tardes más tranqulas en esta Copa del Mundo. Marruecos prácticamente fue inofensivo.

Mbappé (60') rompió la puerta del gol con una exquisita definición cruzada al poste izquierdo de Bono y llegó a 8 goles en seis partidos. Además, con tres asistencias. Su impacto en el torneo de naciones más importante sigue siendo impresionante.

Francia pisó el acelerador y liquidó el partido con el gol de Ousmane Dembele (66').

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Ahora, Francia espera por el ganador de la serie entre España y Suiza, para jugar las semifinales el próximo martes en Dallas.