Los dos primeros refuerzos de los Pumas de Esteban Solari ya fueron presentados de manera oficial.

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, le dio la bienvenida a Sebastián Córdova y Cristian Calderón.

En conferencia de prensa, los dos futbolistas mexicanos reconocieron sentirse “contentos” con esta nueva oportunidad en sus carreras y se comprometieron a “levantar esa octava estrella”.

“[Estoy] muy feliz y con mucha ilusión de llegar a esta institución grande. Lo tomo como una revancha, ya llevo rato sin tener mucha actividad, entonces quiero estar al 100% para el equipo [porque] tengo en mente ser campeón”, declaró el volante tricolor.

El canterano del América señaló que uno de los principales motivos por los que tomó la decisión de llegar a los Pumas fue el tema de la grandeza y que es consciente de la exigencia que eso representa.

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“Es un equipo grande y eso es un plus. Uno siempre quiere estar jugando en un equipo grande; más que presión es motivación. Lo que tengo de experiencia aportarlo para lograr el objetivo (campeonato), hacer bien las cosas para que todo se cumpla”, expresó.

Por su parte, el Chicote también aceptó sentirse “feliz” por ser nuevo jugador del equipo auriazul y afirmó que peleará para ganarse la titularidad y ser importante para la conquista del título.

“Estar aquí es un bonito reto para dar lo mejor de mí. Sé que se quedaron a un pasito de levantar la octava y vengo a aportar mi granito de arena a la institución, ya estoy trabajando con el grupo y dando mi mejor esfuerzo para poder ayudar a salir campeones”, aseveró.

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Sebastián Córdova y Cristian Calderón, refuerzos de Pumas para el Apertura 2026 - Foto: Maritza Villagómez | EL GRÁFICO

El exfutbolista del América y las Chivas compartió su emoción por volver a vestir la camiseta de un club grande y dejó en clara que su único objetivo es “aportar toda la experiencia para que pronto pueda llegar la octava”.

“Representar a Pumas significa mucho para mí porque he estado en dos equipos grandes y quién diría que iba a estar en el tercero. Es una dicha estar en los equipos más grandes del futbol mexicano y no queda de otro que representar como lo que es Pumas, defender esta playera y lo voy a hacer con la mayor delicadeza”, se comprometió el nuevo refuerzo universitario.