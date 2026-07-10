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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la CDMX dio a conocer que lleva a cabo la evaluación y sustitución del tramo de un colector dañado de 1.83 metros de diámetro ubicado al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de José Mario Esparza precisó que el jueves 9 de julio se realizaron labores de inspección por parte de personal de drenaje y se detectó una oquedad de ocho metros de largo por seis de ancho y 7.50 de profundidad. El personal comenzó con la colocación de tapial en el perímetro del área de trabajo y en los próximos días se iniciará la excavación y colocación de adamio, detalló la dependencia.
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“En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se aseguró la zona y se determinó que es necesaria la evaluación para la rehabilitación de la tubería conforme avancen las excavaciones y determinar la cantidad de tubería a rehabilitar”, indicó en el comunicado.
Asimismo, se exhortó a la población a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento para resguardar la seguridad de la población.
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JACL/cr
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