Hundimientos diferenciales en el colector Morelos y las intensas lluvias que cayeron en el norte de la Ciudad de México el miércoles dejaron bajo el agua algunas calles de la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los vecinos amanecieron el jueves con viviendas y negocios anegados.

Además de las fuertes lluvias —cuya incidencia más alta fue precisamente en GAM— las afectaciones en Providencia se atribuyen al mal funcionamiento del colector Morelos, informó el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

“Se tuvieron unas lluvias muy intensas en toda la Ciudad de México, pero principalmente aquí en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue donde se tuvieron los registros más altos: arriba de 57 milímetros de lámina de lluvia, esto quiero decir, alrededor de 57 litros por metro cúbico de superficie”, indicó.

En entrevista en la zona afectada, el secretario precisó que el Gobierno ya liberó recursos para hacer un nuevo colector. Señaló que ya se avanza en el proyecto ejecutivo y se trabajará con una empresa “de emergencia” para iniciar las obras esta misma semana y terminarlas “lo antes posible”.

“Prácticamente es hacer un nuevo colector, porque el existente ya tiene problemas de hundimientos diferenciales, entonces la pendiente se pierde o en algunos tramos se hacen algunas cunetas y eso limita el flujo del agua dentro del colector de drenaje”, explicó.

Ante las afectaciones en la colonia Providencia, personal de la Segiagua acudió con maquinaria y vehículos tipo Vactor para limpiar y desazolvar el drenaje.

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“Se ha estado apoyando con equipo, como los hidroneumáticos, para ayudar a los colectores a sacar el agua más rápido. Lo que están haciendo los equipos es sacar el agua, cargarla en el contenedor y depositarla en la parte del colector que ahí tiene pendiente y que sí fluye el agua”, dijo Esparza.

Desde las primeras horas de ayer se vio a vecinos, con botas de lluvia, apoyándose con palas, cubetas y escobas para limpiar el lodo y sacar el agua que se mantuvo anegada en sus domicilios.

Las afectaciones más severas se vieron en la calles Estado de Yucatán, Estado de Chiapas y Estado de Campeche, donde el nivel del agua seguía alto para las 11 de la mañana. Personal de Segiagua atendía a los afectados. Sin embargo, no se trata de una problemática nueva, pues al menos desde hace tres años los habitantes de esta colonia han sufrido lo mismo durante la época de lluvias.

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“Empezó a llover como a las 6, 7 de la tarde y el agua empezó a subir alrededor de las 8 [de la noche]. Tenemos un problema de drenaje en la colonia, hay veces que sube el agua pero deja de llover y se va, o sea, es cuestión como de que se desahogue un poco. La cuestión es que cuando empieza a llover seguido dos o tres horas, ya no se da a abasto el drenaje”, explicó a EL UNIVERSAL Édgar Castro, habitante de la colonia Providencia.

“Este es el tercer año que pasa, de ahí en fuera dos tres años pasaban, pero ahora sí ya, cada año. Hace un año fue en agosto y ahorita se adelantó un mes”, añadió.

Según las autoridades, en la colonia San Juan de Aragón VI Sección fueron atendidas 10 viviendas y dos establecimientos con afectaciones, mientras que ayer por la mañana, en Providencia continuaban los encharcamientos.

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