Tultitlán, Méx.— Por no contar con autorización vigente en materia de impacto ambiental, el Centro de Control y Bienestar Animal de Tultitlán fue clausurado de manera parcial por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (Propaem).

Víctor Daniel García García, director de Servicios Públicos del gobierno municipal, informó que producto de la visita de Propaem, detectaron que no tenían la licencia de impacto ambiental vigente.

“Nos dijeron que ahorita no demos servicio en las instalaciones. Eso no implica que no le demos atención a los seres sintientes que tenemos aquí. Se les sigue alimentando, dando sus paseos, bañando y dando su estética correspondiente. Seguimos recibiendo llamadas, pero puntualmente actividades al interior del centro, si un vecino o vecina viene a solicitarnos una vacuna, ahorita no la podemos otorgar y tampoco una esterilización”.

Sobre las versiones que surgieron sobre el sacrificio injustificado de perros y gatos, señaló que la acusación es falsa.

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