Colectivos trans dañaron las instalaciones de las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2 del Metro, como parte de su manifestación por la supuesta falta de diálogo con autoridades capitalinas, pues denunciaron que el secretario de Gobierno, César Cravioto, no sostuvo una reunión presuntamente acordada.

Los manifestantes ingresaron a la estación Bellas Artes, donde dañaron cámaras, luminarias y material recién renovado. Mientras en Hidalgo, golpearon los faroles y candelabros, que dan una nueva imagen a la estación de la Línea 2.

Apenas el martes pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las obras de modernización integral de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende, de la Línea 2 del Metro.

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Colectivo Trans causa destrozos en la estación del Metro Hidalgo; rompen faroles y cámaras de vigilancia. Foto: Captura de pantalla.

En ese momento, el director general, Adrián Rubalcava, dio a conocer que los cuatro candelabros que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, costaron 56 mil pesos cada uno, lo que representó una inversión de 224 mil pesos.

Mientras el resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación, tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos.

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“Destinamos 782 millones de pesos a la renovación integral de las 16 estaciones de esta Línea 2, mientras que el 65 por ciento de la inversión total se orientó al mantenimiento”, reiteró.

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Como parte de todos estos trabajos se renovaron 8 mil 480 metros cuadrados de pisos; se aplicó pintura en 21 mil 148 metros cuadrados; se instalaron mil 304 metros lineales de señalética, mil 795 metros cuadrados de mármol travertino y 900 metros cuadrados de mosaico veneciano; además, se restauraron 158 metros cuadrados de murales y se incorporaron muros verdes, candelabros y faroles para fortalecer la identidad arquitectónica de los espacios.

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Activistas de la comunidad trans y no binaria protestaron y realizaron destrozos en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes (recién remodeladas) del Metro de la CDMX, luego de que se cancelara una reunión prevista con autoridades pic.twitter.com/CeMQggTr4P — El Universal (@El_Universal_Mx) July 10, 2026

vr/cr