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Cuernavaca, Mor. - Al tomar protesta a su nueva dirigencia estatal, el partido político “Somos México” confirmó que competirá en el proceso electoral de 2027 con la consigna explícita de vetar del estado a los “narcogobiernos”.
Marcela Hernández Delgado, presidenta estatal de “Somos México” en Morelos afirmó que el partido impuso reglas internas de incompatibilidad: ningún líder nacional, estatal o municipal de “Somos México” podrá postularse como candidato a puestos de elección popular. En caso de registrarse más de dos aspirantes ciudadanos para una misma candidatura, el partido definirá la postulación mediante votación abierta con urnas en plazas públicas.
La primera mujer dirigente del partido en el país dijo que Morelos cuenta con el respaldo de la secretaria general del Comité Nacional, Cecilia Soto, y del presidente nacional de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo.
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Durante el acto, formalizó la integración de los comités municipales y del Consejo Estatal y anunció que la consejera ciudadana Brenda Valderrama fungirá como parte del cuerpo deliberativo que tomará decisiones por mayoría calificada.
En su posicionamiento oficial de la fuerza política lanzó duras críticas a la actual administración estatal de Morena y calificó la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco como “el peor gobierno de la historia”. También señaló que la administración de la actual gobernadora ha sido “omisa y cómplice” al pertenecer al mismo bloque político que protege redes criminales.
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El partido fundamentó su plataforma de seguridad en las cifras delictivas de Morelos, entidad que se ubica en los primeros lugares nacionales en extorsión, cobro de piso, homicidio doloso y desapariciones. Ante este escenario, la dirigencia anunció que sus candidaturas para el Congreso local y el Congreso de la Unión se reservarán para activistas, madres buscadoras, estudiantes de la UAEM, transportistas y sectores del campo.
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